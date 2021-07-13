Известный продюсер пригрозил «убить» Кристину Орбакайте
Ольга Сабурова
Ольга Сабурова
14:52, 13 июля 2021
Кристина ОрбакайтеФото: orbakaite_k/instagram.com
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Певица и актриса Кристина Орбакайте опубликовала видео, на котором известный продюсер Ренат Давлетьяров кричит на неё и обещает «убить». Ролик появился в Instagram артистки.
Орбакайте решила поделиться с поклонниками кадрами закулисья нового фильма «Любовь-морковь — 4», в котором снимается с Гошей Куценко. Актриса провела для будущих зрителей комедии небольшую экскурсию и показала декорации, снимая свой путь на камеру мобильного телефона и комментируя увиденное.
В какой-то момент на Орбакайте налетел продюсер фильма Давлетьяров и начал кричать на актрису.
Это кто тут снимает? У меня оператор есть, чтобы снимать. Убью! — негодовал он.