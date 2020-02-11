https://static.news.ru/photo/dbc14900-4cdb-11ea-a1c4-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

У телеведущей Алёны Водонаевой накопились имущественные долги. Сама знаменитость заявила, что не успела осуществить выплаты из-за скандалов после её высказывания в соцсети о «рожающем быдле».

По данным «КП», у звезды «Дома-2» накопились неоплаченные налоги по двум объектам — в Московской области и Геленджике, где живут её родители, а также транспортный налог.

Водонаева опровергла новости о долгах перед налоговой инспекцией. По её словам, квартирные долги невелики и составляют — 643 и 768 рублей, а за машину с неё требуют 44 895 рублей плюс пени — 659.

По словам Водонаевой, вся эта ситуация с появлением подобных новостей о ней напоминает «танцы на костях», поскольку за жильё всё заплачено, а за машину оплатить она попросила родителей.

За автомобиль я должна была заплатить в январе (всегда плачу в этом месяце), и пока не успела..., — написала телеведущая.

Ранее Водонаева раскритиковала инициативу выплачивать материнский капитал на первенца. Она заявила о необходимости повышать уровень жизни россиян. Звезда телестройки с иронией отнеслась к миллиону, который будут давать за троих детей: теперь, считает телеведущая, ради этих денег будут рожать те, кому «не хватает на бутылку водки».