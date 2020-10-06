Ивлеева показала чудовищный снимок с огромной грудью

https://static.news.ru/photo/22e41df4-0815-11eb-817c-fa163e074e61_660.jpg Настя Ивлеева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Настя Ивлеева опубликовала в микроблоге свой снимок в купальнике, сделанный через фильтр. На нём ведущая предстаёт с огромными бицепсами, чудовищного размера ногами и огромной грудью.

Фото сделал муж телеведущей рэпер Элджей. На этот раз вместо привычных модельных фото жены рэпер сделал необычный снимок, увеличив все параметры супруги до немыслимых размеров. Многие признали бы этот кадр неудачным и предпочли удалить, но Ивлеева продемонстрировала самокритику, разместив снимок в соцсетях и подписав его:

Любимый фоткал.

Поклонникам понравилась выходка ведущей. Они стали соревноваться в шутливых подписях к фото, некоторые отметили, что теперь у Ивлеевой появились «ноги-базуки», внушительные бицепсы. Многие прошлись и по поводу размеров бюста ведущей, по поводу «потери» которого она только недавно шутила.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сейчас блогер и её муж отдыхают на Мальдивах. Они снимают персональную виллу площадью в тысячу квадратных метров с бассейном, причалом и собственным пляжем. Её стоимость составляет 760 тыс. руб. в сутки.