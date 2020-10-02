Ивлеева и Элджей поселились на Мальдивах на вилле за 760 тыс. руб. в сутки

https://static.news.ru/photo/a53f824e-053f-11eb-90cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: _agentgirl_/Instagram.com

Телеведущая Настя Ивлеева и её муж рэпер Элджей отдыхают на Мальдивах. Они снимают виллу Lux North Male Atoll, за которую платят 760 тыс. рублей в сутки.

Вилла входит в комплекс особняков Индийского океана, на её территории есть бассейн, бар, причал для катера. Площадь особняка составляет около 1 тыс. квадратных метров, пишет «Телепрограмма».

Отмечается, что на вилле стеклянные полы, через которые можно видеть плавающих под ногами морских черепах.

Ранее Ивлеева заявляла, что хорошо зарабатывает и не будет экономить на своём отдыхе.

В сентябре NEWS.ru сообщал, что во время съёмок телеведущую передачи «Орёл и решка» Настю Ивлееву укусила муха цеце.