Ивлеева и Элджей поселились на Мальдивах на вилле за 760 тыс. руб. в сутки

Телеведущая Настя Ивлеева и её муж рэпер Элджей отдыхают на Мальдивах. Они снимают виллу Lux North Male Atoll, за которую платят 760 тыс. рублей в сутки.
Вилла входит в комплекс особняков Индийского океана, на её территории есть бассейн, бар, причал для катера. Площадь особняка составляет около 1 тыс. квадратных метров,
Отмечается, что на вилле стеклянные полы, через которые можно видеть плавающих под ногами морских черепах.
Ранее Ивлеева заявляла, что хорошо зарабатывает и не будет экономить на своём отдыхе.
В сентябре NEWS.ru сообщал, что во время съёмок телеведущую передачи «Орёл и решка» Настю Ивлееву укусила муха цеце.
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