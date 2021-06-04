«Исторический позор!»: зрители раскритиковали премию МУЗ-ТВ

https://static.news.ru/photo/b495460a-c58a-11eb-a90f-96000091f725_660.jpg Фото: www.instagram.com/muztv/

Зрители в пух и прах раскритиковали «Премию МУЗ-ТВ 20/21. Начало света». Публику разочаровали и номинанты, и ведущие, которые не отрывались от карточек, и скандальные выходки участников мероприятия.

Своё мнение пользователи высказали на площадках телеканала в соцсетях.

«Вообще позорно, где хоть какая-то культура на сцене, хоть какое-то уважение к зрителям? Полное пренебрежение человеческим достоинством во имя хайпа. Видимо, уход Давлетьярова станет фатальным, увы», «Зал полупустой. Ведущие скучные. Песни отстойные. Пирожков премию не заслужил. Только сегодня узнал что Давлетьярова выгнали с МУЗ-ТВ, вообще этот канал особо не смотрю, передач интересных нет», «Такого позора я ещё не видела с самой первой премии», «Позорная премия», «Как вы выдавали эти тарелки вообще?», делятся мнением зрители.

Многие посетовали на засилье рекламы во время передачи. «Разочаровали в этом году. Музыки мало, одна реклама и непонятные номинации», «Премия по сравнению с премией-2019 отстой, очень много рекламы, невозможно смотреть», «Не выдержал! Пошёл спать! Реклама достала! Да и атмосфера на премии не та, что была раньше. Чего-то не хватает», жалуются пользователи в Сети.

И, наконец, публика прошлась по самим номинантам. «Ну кто-кто, а Ревва точно не заслужил, это уже смешно, тарелку должны были забрать Билан, Барских, Лазарев, ну или, наконец, Моргенштерн, ну уж точно не Ревва, он вообще псевдопевец», «Распределение победителей и правда странное», «Ревва — лучший исполнитель! Это что, хохма что ли?», «Лживая премия, ужас».

«Ребята, очень жаль, что музыкальные премии скатились на дно. На один уровень с Киркоровым ставят тиктокеров и людей, про которых все забудут через несколько лет». «Отстойная премия. Самая отстойная за всё время. Такой позор просто... Зависть и неуважение к молодому поколению», «Такого позора я ещё не видела с самой первой премии», «Исторический позор. Какая была премия, какие звёзды на нее приезжали, и во что она превратилась», резюмируют поклонники музыкального проекта.

Как сообщалось ранее, премия МУЗ-ТВ завершилась грандиозным скандалом с участием Моргенштерна. Рэпер буквально вступил в схватку с Александром Реввой, признанным певцом года по версии телеканала.