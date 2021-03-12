«Испортила настроение»: Азиза извинилась перед зрителями шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/7e6792f8-83e1-11eb-baf3-96000091f725_660.jpg Азиза Фото: azizamuhamedova/instagram.com

Певица Азиза впервые прокомментировала скандал, произошедший на популярном шоу «Маска».

Артистка призналась, что не смогла скрыть своей обиды на судей передачи.

Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня после проекта «Маска», извиниться перед теми, кому невольно испортила настроение, — написала она в Instagram.

По её словам, уже в гримёрке ей было неимоверно больно из-за того, что она не смогла осуществить свою мечту — дойти до финала шоу.

Я сняла этот костюм, погладила по голове Пиню и, покидая гримёрную, попросила у него прощения за то, что подвела его и так скоро покидаю проект, — поделилась Азиза.

Она также отметила, что «Маска» — не просто телевизионный проект, а серьёзная работа, включающая настоящие человеческие эмоции, которые «никто не отменял в этом мире».

Как писал NEWS.ru, ранее заслуженный художник РФ Никас Сафронов заявил, что с певицей Азизой шоу «Маска» было бы «ещё более ярким». По его словам, исполнительнице, которая «выступала прекрасно», было обидно, что её так рано рассекретили.

Иосиф Пригожин, скрывавшийся в образе Ананаса, вылетел из шоу «Маска». Вслед за ним проект покинула Азиза, бывшая Пингвином, причём сделала это в весьма эмоциональной манере. Продюсер решил высказаться по поводу произошедшего.