«Испортила настроение»: Азиза извинилась перед зрителями шоу «Маска»

Певица Азиза впервые прокомментировала скандал, произошедший на популярном шоу «Маска».
Артистка призналась, что не смогла скрыть своей обиды на судей передачи.
Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня после проекта «Маска», извиниться перед теми, кому невольно испортила настроение, — написала она в Instagram.
По её словам, уже в гримёрке ей было неимоверно больно из-за того, что она не смогла осуществить свою мечту — дойти до финала шоу.
Я сняла этот костюм, погладила по голове Пиню и, покидая гримёрную, попросила у него прощения за то, что подвела его и так скоро покидаю проект, — поделилась Азиза.
Она также отметила, что «Маска» — не просто телевизионный проект, а серьёзная работа, включающая настоящие человеческие эмоции, которые «никто не отменял в этом мире».
Как писал NEWS.ru, ранее заслуженный художник РФ Никас Сафронов заявил, что с певицей Азизой шоу «Маска» было бы «ещё более ярким». По его словам, исполнительнице, которая «выступала прекрасно», было обидно, что её так рано рассекретили.
Иосиф Пригожин, скрывавшийся в образе Ананаса, вылетел из шоу «Маска». Вслед за ним проект покинула Азиза, бывшая Пингвином, причём сделала это в весьма эмоциональной манере. Продюсер решил высказаться по поводу произошедшего.