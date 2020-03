Как отмечает Daily Mail, модель и плейбой нарушили правила, которые обязывают людей соблюдать дистанцию. Парочка вместе проследовала в апартаменты экс-бойфренда Хайди Клум и Эмбер Хёрд, расположенные в районе Манхэттена. Это также является нарушением, так как Шейк и Шнабель не живут вместе.

Bradley Cooper's ex Irina Shayk gets close to playboy art dealer Vito Schnabel and heads back to his apartment. Irina Shayk is seen with art dealer and notorious playboy Vito Schnabel in New York City on Friday pic.twitter.com/zgt5BhbLLj