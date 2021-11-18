Матери Бузовой предложили пройти реабилитацию после коронавируса

Перенёсшая коронавирус мать Ольги Бузовой, Ирина Бузова, заявила, что её состояние — «попеременно», и пожаловалась на давление. Врач Игорь Лишин в беседе с KP.RU назвал это одним из диагнозов постковидного синдрома и посоветовал матери певицы пройти реабилитацию.

Если коронавирусная инфекция отражается непосредственно на работе сердца, то мы говорим о патологии, которая требует лечения у кардиологов. Это уже может быть опасно, — предостерёг Лишин.

По мнению медиков, проблемы с давлением — типичный симптом постковидного синдрома, однако он может быть достаточно опасным, если не пройти соответствующую реабилитацию. Лишин посоветовал Бузовой укрепить организм, увеличить двигательную активность и принять витаминизированные комплексы для поддержания здоровья.

Ранее экс-полузащитник клуба «Крылья Советов» Денис Ковба скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Последние несколько дней своей жизни он провёл в реанимации.