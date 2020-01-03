https://static.news.ru/photo/005b7fce-2f81-11ea-8575-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак поделилась новой фотографией сына Платона, с которым проводит новогодние праздники в Куршевеле.

Некоторые подписчики сразу отметили грустный взгляд ребёнка, готовящегося съехать с горы на лыжах.

Зачем так мучить ребёнка? — написал один из комментаторов.

По мнению другого, Собчак следует обратить внимание, что её сын боится.

При этом нашлись подписчики, отметившие, что взгляд Платона часто бывает задумчивым, и поэтому не стоит переживать.

Ранее NEWS.ru писал, что российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети ответил Ксении Собчак, улетевшей отдыхать на один из самых дорогих курортов мира.