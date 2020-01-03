Телеведущая Ксения Собчак поделилась новой фотографией сына Платона, с которым проводит новогодние праздники в Куршевеле.
Некоторые подписчики сразу отметили грустный взгляд ребёнка, готовящегося съехать с горы на лыжах.
Зачем так мучить ребёнка? — написал один из комментаторов.
По мнению другого, Собчак следует обратить внимание, что её сын боится.
При этом нашлись подписчики, отметившие, что взгляд Платона часто бывает задумчивым, и поэтому не стоит переживать.
Ранее NEWS.ru писал, что российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети ответил Ксении Собчак, улетевшей отдыхать на один из самых дорогих курортов мира.
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