Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак поделилась новой фотографией сына Платона, с которым проводит новогодние праздники в Куршевеле.

Некоторые подписчики сразу отметили грустный взгляд ребёнка, готовящегося съехать с горы на лыжах.

Зачем так мучить ребёнка? — написал один из комментаторов.

По мнению другого, Собчак следует обратить внимание, что её сын боится.

При этом нашлись подписчики, отметившие, что взгляд Платона часто бывает задумчивым, и поэтому не стоит переживать.

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Лыжник

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Ранее NEWS.ru писал, что российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети ответил Ксении Собчак, улетевшей отдыхать на один из самых дорогих курортов мира.

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