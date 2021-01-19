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Инсайдер ответил на слухи о рождении сына Юлии Началовой после её смерти

19:09, 19 января 2021

Близкий семьи покойной певицы Юлии Началовой прокомментировал сообщения СМИ о том, что у неё родился ребёнок и произошло это после смерти. 

Как утверждал таблоид Super, Началова заморозила свою яйцеклетку, а после смерти биоматериал певицы оплодотворили и подсадили эмбрион суррогатной матери. В результате покойная артистка стала мамой после смерти, а её сына воспитывает отец — судья Вячеслав Кудря.

Источник назвал эти домыслы бредом.

У Вячеслава есть сын, который появился уже после смерти певицы. И к Юлии он никакого отношения не имеет, — сказал он беседе с порталом Teleprogramma.pro. 

Началова скончалась 16 марта 2019 года из-за острой сердечной недостаточности, вызванной заражением крови и отказом внутренних органов. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.  31 января 2021 года артистке исполнилось бы 40 лет.

Ранее стало известно, что голосовые сообщения покойной певицы Юлии Началовой, которые она отправляла своим близким, попав в больницу, войдут в документальный фильм об артистке. Отрывками из этого видео поделилась подруга и пиар-директор Началовой Анна Исаева, сообщал NEWS.ru. 

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