«Их брак крепкий»: критик Соседов оценил слухи о разводе Агутина и Варум Критик Соседов заявил, что не верит слухам о разводе Агутина и Варум

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не верит в слухи о разводе артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум, которые распространились в Сети, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По его словам, об их брак является крепким. Эксперт уверен: когда союз двух людей длится более 20 лет, то он вряд ли распадется.

Я не верю в это. Когда муж с женой живут настолько долго, они не разводятся. Время показало, что их брак крепкий. А вот когда прожили два-три года и разошлись, тогда действительно все возможно. А то, что они вместе столько лет, это и есть гарантия того, что это уже навсегда, — объяснил Соседов.

Критик убежден, что слухи о разводе Варум и Агутина являются чьим-то пиаром. Издание уточнило, что информация о возможном расставании звездной пары появилась после выхода новой песни Агутина «Последний трек». Пользователям Сети показалось, что в ней присутствуют слова, которые могут говорить о кризисе в семейных отношениях артистов.

В сентябре жители Ставрополья написали коллективное письмо губернатору региона Владимиру Владимирову с просьбой запретить певцам Леониду Агутину и Клаве Коке выступать на местном фестивале «На высоте». Причиной возмущения местных жителей стала критика Агутиным специальной военной операции (СВО) и неподобающее выступление Клавы Коки напротив храма во Владивостоке.