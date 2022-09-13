Ставропольцы не захотели видеть Агутина и Коку на местном фестивале

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певица Клава Кока

Жители Ставрополья написали коллективное письмо губернатору региона Владимиру Владимирову с просьбой запретить певцам Леониду Агутину и Клаве Коке выступать на местном фестивале «На высоте», сообщает Telegram-канал Mash. Причиной возмущения местных жителей стала критика Агутиным специальной военной операции (СВО) и неподобающее выступление Клавы Коки напротив храма во Владивостоке.

Авторы письма просят заменить артистов, а деньги, предназначенные для выплаты гонораров, отправить на нужны военной операции на Украине. Также негодующие порекомендовали отправить дорогостоящие продукты из райдеров артистов бойцам на фронт.

Всероссийский молодежный фестиваль «На высоте» должен пройти в Ставрополе с 15 по 20 сентября.

Ранее стало известно, что певицу Клаву Коку проверят по двум статьям КоАП и Уголовного кодекса РФ после ее концерта в честь Дня знаний во Владивостоке. Родители подростков взбунтовались после того, как артистка спела, как они посчитали, непристойные песни в коротком платье на фоне церкви.