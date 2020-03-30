Игорь Николаев Игорь Николаев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Народный артист РФ, певец Игорь Николаев сообщил, что результат его теста на коронавирусную инфекцию отрицательный.

COVID-19 отрицательно. Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки, — написал Николаев в Instagram.

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Он выразил благодарность врачам больницы в Коммунарке, куда он попал с подозрением на COVID-19.

Также в больницу в Коммунарке с диагнозом «коронавирусная инфекция» госпитализировали певца Льва Лещенко. Как передавал NEWS.ru, медики оценивают состояние Лещенко как крайне тяжёлое. У певца начался отёк лёгких. Супруга артиста Ирина находится в том же медучреждении.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи карантинного центра по коронавирусу в московской Коммунарке поставили диагноз народному артисту РФ Игорю Николаеву. По их мнению, у певца и композитора наблюдается очаговая пневмония.

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