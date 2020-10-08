Игорь Николаев похвастался вокальными данными своей дочери

https://static.news.ru/photo/4dd7d82e-0997-11eb-a1b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Веронике Николаевой, дочери композитора Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой, 8 октября исполнилось пять лет.

Отец опубликовал поздравление в Instagram, выложив видео, на котором Вероника под фортепьяно исполняет песню «Мама, приезжай» собственного сочинения.

Моя маленькая фантазёрка, сочинительница песен и мелодий, доброе сердечко, наша с мамой Юлей маленькая любимая доченька! Вот и первый юбилей! Пять лет! Пять лет нашего счастья. Спасибо тебе, родная, — написал композитор.

В комментариях к поздравлениям присоединились друзья семейной пары Алла Пугачёва, Максим Галкин, Ефим Шифрин и другие звёзды.

Какая молодец, по мелодичным следам идёт, — высказалась Кристина Орбакайте.

Поклонники композитора отметили, что у Вероники проснулись музыкальные гены. Один из подписчиков заявил, что песня девочки — это потенциальный хит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Николаев рассчитывает получать 50 тысяч рублей в качестве пенсии от государства. По словам 60-летнего музыканта, никогда нельзя быть уверенным в завтрашнем дне, ведь всякое может случиться и тогда будешь рад любым деньгам.