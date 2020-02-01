Композитор Игорь Крутой назвал фамилию претендента на конкурс «Евровидение-2020» от России. Скорее всего, это будет Александр Панайотов, считает музыкант.
Вероятность того, что Панайотов будет представлять Россию на песенном конкурсе, Крутой оценил в 90%. Решение должно быть принято до конца февраля,
В этом году «Евровидение» будет проходить в Роттердаме. Конкурс состоится с 12 по 16 мая.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 28 января завершилась жеребьёвка песенного конкурса «Евровидение». Россия и Белоруссия выступят в первой части первого полуфинала 12 мая.
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