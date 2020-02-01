https://static.news.ru/photo/5ce8afa0-4499-11ea-8982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Композитор Игорь Крутой назвал фамилию претендента на конкурс «Евровидение-2020» от России. Скорее всего, это будет Александр Панайотов, считает музыкант.

Вероятность того, что Панайотов будет представлять Россию на песенном конкурсе, Крутой оценил в 90%. Решение должно быть принято до конца февраля, сообщает РИА Новости.

В этом году «Евровидение» будет проходить в Роттердаме. Конкурс состоится с 12 по 16 мая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 28 января завершилась жеребьёвка песенного конкурса «Евровидение». Россия и Белоруссия выступят в первой части первого полуфинала 12 мая.