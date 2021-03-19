Иеромонах Фотий рассказал, что после "Голоса" стал жертвой травли и зависти

https://static.news.ru/photo/e836ec32-8919-11eb-b9d5-96000091f725_660.jpg Фото: Фото:photymochalov/instagram.com

Победитель 4-го сезона проекта «Голос» иеромонах Фотий признался, что стал жертвой травли и зависти. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Хочу с...».

Фотий отметил , что не гнался за первым местом и просто получал удовольствие от музыкальных экспериментов. При этом он старался не забывать, что является духовным лицом и не позволял вольностей в своих выступлениях. Несмотря на это, его эксперимент одобрили далеко не все коллеги по вере.

Свои же православные клевали. Какие-то архиереи мне говорили прямо в лицо: «Я был изначально против. Говорю вам честно, не скрывая». Но я принимаю это, знаю, что со своей точки зрения они тоже правы, — рассказ иеромонах.

Фотий признается, что некоторые стали воспринимать его с открытой неприязнью и даже враждебностью.

Есть люди, у которых я стал нерукопожатным. Не знаю почему. Может быть, они более консервативно настроены и не приняли тот факт, что я оказался, грубо говоря, в ящике, — говорит 35-летний иеромонах.

Священнослужитель считает, что в его отношении со стороны некоторых оппонентов существует и определённая зависть.

Есть, да-да. Мне кажется, такое бывает в любом коллективе. Кто-то любит, а кто-то нет, — отметил он.

Иеромонах Фотий (Мочалов) в 2015 год стал победителем четвёртого сезона проекта «Голос». Его наставником был Григорий Лепс. С победой Фотия поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал участие в «Голосе» дочери Трофима. Об этом писал NEWS.ru.