Ида Галич рассказала о нападении со стороны подруги блогера Гасанова

https://static.news.ru/photo/dce18f9c-ec37-11ea-9e14-fa163e074e61_660.jpg Ида Галич Фото: galichida/instagram.com

Телеведущая и блогер Ида Галич рассказала, как однажды на неё напала подруга известного блогера Гусейна Гасанова. Инцидент произошёл во время отдыха в караоке.

Гасанов пришёл в заведение вместе с девушкой, которая к тому времени была уже изрядно пьяна. По воспоминаниям Галич, подруга блогера вела себя неадекватно и «на всех кидалась». Она попросила Гасанова успокоить нетрезвую подругу, на что тот ответил, что это не его девушка.

Как сообщила Галич, она сама несколько раз пыталась отбиться от неадекватной особы. Потом блогер вышла на улицу, где произошло ещё одно нападение.

Я уже её стукнула. Пришлось приструнить деваху, потому что вела она себя дико ужасно, — заявила Галич в эфире шоу «Блеф» на YouTube.

Потом блогер позвонила своему знакомому полицейскому. Он посоветовал написать на спутницу Гасанова заявление. Самому блогеру на неадекватное поведение его подруги Галич тоже жаловалась. Однако он ответил, что девушка «просто пьяненькая».

Как ранее писал NEWS.ru, Анастасия Ивлеева и Ида Галич публично разругались после появления списка Forbes, в который вошли отечественные знаменитости с наибольшим заработком на рекламе в Instagram.