«Хотел убить ее раз десять»: Батурин сообщил о непростых отношениях с женой Актер Батурин рассказал о непростых отношениях с женой: «Хотел убить ее раз десять»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актер театра и кино Юрий Батурин рассказал изданию WomanHit подробности своей брачной жизни с моделью Ириной Батуриной. По его словам, за 25 лет брака он несколько раз хотел убить ее и развестись, однако совместный ребенок помог им избежать тяжелых конфликтов.

Если вы думаете, что я не хотел ее убить, так хотел раз десять. Если думаете, что не хотел развестись, так за 25 лет как минимум раз пять. Первые десять лет у нас были такие отношения, но потом все немножко трансформируется, меняются приоритеты, в ее жизни появился другой мужчина, более важный, чем я, это наш сын. И я не ревную ее, потому что вижу, что она лучшая мать. Я ценю и уважаю ее за это, — отмечает актер.

Также он отметил, что Ирина предана ему и принимает его таким, какой он есть, а это самое главное для Батурина. Он вспомнил, как в первые годы брака работал дальнобойщиком и его могло не быть дома больше недели, однако жена всегда дожидалась его и не ссорилась по этому поводу. Как подчеркивает актер, «Ира умная женщина, понимает, что придется мириться с тем, что есть, хотя и он под ее влиянием поменялся в чем-то, да и она под его».

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