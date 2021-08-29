Хоккеист Телегин женился на дочери миллионера

Бывший муж певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин женился на дочери миллионера из Нижневартовска Марии Гончар. Фото с церемонии появились в аккаунтах новобрачных в Instagram.

Предложение Гончар Телегин сделал ещё в мае. Тогда же была назначена дата свадьбы. По сообщениям СМИ, их роман мог начаться ещё до расставания хоккеиста с Пелагеей.

По словам друзей, певица была шокирована, узнав о предстоящей свадьбе Телегина. Она всё ещё рассчитывала вернуть его в семью.

Иван Телегин и Мария Гончар mari_gonchar/instagram.com

Ранее сообщалось, что Пелагея и Телегин завершили раздел имущества. Певица отсудила у хоккеиста всю недвижимость — квартиру в элитном ЖК «Кутузовская Ривьера» в Москве и загородный коттедж на Новорижском шоссе. Кроме того, ей досталась половина стоимости автомобиля Bentley Continental GT.

В окружении хоккеиста рассказали, что он подал иск и требует взыскать с Пелагеи 50% её доходов за три года их брака.