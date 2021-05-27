«Пелагея в шоке»: Иван Телегин женится спустя год после развода с певицей

https://static.news.ru/photo/04709ef8-bec0-11eb-8bb0-96000091f725_660.jpg Пелагея Фото: pelageya_insta/instagram.com

Бывший муж певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин назначил дату свадьбы со своей новой возлюбленной. Накануне спортсмен съездил в родной город невесты Нижневартовск, где подарил ей кольцо и предложил стать его женой. Как рассказали KP.RU друзья Телегина, бывшая супруга была в шоке, узнав о предстоящей свадьбе.

Сообщается, что свадьба Ивана Телегина и Марии Гончар назначена на август, спустя год после развода с артисткой.

Пелагея была в шоке, узнав о готовящейся свадьбе Вани. Она была уверена, что ещё сможет вернуть его в семью. Ваня и Маша уже назначили дату свадьбы. Они хотят пожениться в августе, — отметили близкие хоккеиста.

По их мнению, 29-летний Телегин не пожалеет денег на торжество, свадьба ему может обойтись в сумму не менее 50 млн рублей.

Друзья спортсмена также рассказали изданию, что раздел между бывшими супругами уже завершён. Пелагея забрала у Телегина всю недвижимость, которая у него была: квартиру в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера», половину денег от проданного Bentley Continental GT и загородный дом на Новой Риге. Кроме того, он выплачивает ипотеку и ежемесячные алименты на ребёнка в размере 800 тысяч рублей.

Недавно он подал встречный иск. Он хочет взыскать с бывшей жены половину её доходов за те годы, которые они прожили под одной крышей. Спортсмен предполагает, что певица во время их брака все свои заработки перечисляла своей матери.

Пелагея и Телегин связали себя узами брака в 2016 году. 21 января 2017-го у пары родилась дочь Таисия. Два года спустя пара объявила о расставании.

Ранее мать певицы Светлана Ханова заявила, что новая возлюбленная Ивана Телегина и её родственники сделали всё для того, чтобы хоккеист окончательно поссорился с артисткой. По её словам, именно они виновны в развале звёздного союза.