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Ведущая Екатерина Гордон негативно отреагировала на новость о том, что певица Валерия создаст свою партию и примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

Она отметила, что у артистки нет таланта и гражданской позиции. Она «вечный хорошист», который никому не интересен. Валерия — это не человек с позицией, это или артист продюсера Шульгина, или...