Исполнитель главной роли в фильме «Джокер» и обладатель «Оскара» Хоакин Феникс занялся спасением животных. Артисту удалось спасти от гибели на скотобойне корову и телёнка.
Мы чувствуем, что имеем право искусственно осеменять корову и красть её ребёнка, даже несмотря на то, что её крики ужаса безошибочны. Затем мы берём её молоко, предназначенное для её телёнка, и добавляем его в наш кофе и хлопья, — заявил он на вручении премии «Оскар».
Сообщается, что владелец скотобойни отказался убивать животное, так как оно неожиданно отелилось. Феникс отвёз корову и телёнка на ферму зоозащитников Farm Sanctuary.
Как ранее писал NEWS.ru, американский актёр призвал своих коллег бороться с расизмом в киноиндустрии.
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