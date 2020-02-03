Американский актёр Хоакин Феникс призвал своих коллег бороться с расизмом в киноиндустрии.
Феникс вышел на сцену премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) после того, как его объявили победителем в номинации «Лучший актёр» и
Мы отправили недвусмысленное послание людям с цветной кожей — вас здесь не ждут. А ведь это послание людям, которые вложили много сил в индустрию, с которой мы имеем выгоду. Я не уверен, что кто-то ждёт к себе особого отношения, хотя именно это мы и получаем ежегодно. Люди просто хотят, чтобы их работу замечали, ценили и уважали, — сказал артист.
Он подчеркнул, что, к собственному сожалению, тоже стал частью проблемы, и поэтому считает, что её решение — в его руках, как и в руках его коллег.
Как писал NEWS.ru, Хоакин Феникс был
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