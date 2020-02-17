https://static.news.ru/photo/144b4512-51ac-11ea-b03d-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачёва не ложилась под нож хирурга, однако она прибегает к SMAS-лифтингу. Таким образом хирург Александр Вдовин прокомментировал внешний вид 70-летней артистки.

SMAS-лифтинг — аппаратная процедура, которая считается альтернативой хирургическому вмешательству. Аллу Борисовну можно назвать адептом эстетической медицины, она активно следит за собой, — считает эксперт.

По его словам, Примадонна удалила комки Биша, cделала подтяжку слизистой, а также она регулярно «подкалывает» область подбородка и скуловую зону.

Кроме того, Вдовин отметил, что Пугачёва выглядит достойно для своих лет. У неё нет ни одного кольца Венеры на шее, пишет Teleprogramma.pro.

Как писал NEWS.ru, Алла Пугачёва опубликовала снимок, на котором предстала с идеально гладким лицом, без морщин. Артистка была в белой блузке и замшевой куртке, но все взгляды подписчиков были прикованы не к образу Примадонны, а к её идеально ровной коже лица.