Хирург рассказала, сможет ли Алиса Аршавина вылечить изуродованное лицо

https://static.news.ru/photo/45e706c2-c1dd-11eb-ad38-96000091f725_660.jpg Алиса Казьмина Фото: arshavina_alisia__mb/instagram.com

Пластический хирург Мадина Байрамукова в разговоре со «СтарХитом» оценила шансы Алисы Аршавиной, страдающей от аутоиммунного заболевания, на восстановление изуродованного болезнью лица.

Специалист рассказала, что экс-жена футболиста сможет задуматься о внешности только после приведения в норму своего состояния.

То, что произошло с Алисой Аршавиной, не может не вызывать сочувствия. Молодая, красивая, цветущая женщина столкнулась с такой огромной проблемой, которая затрагивает не только здоровье, но и внешность. Поэтому здесь уместно говорить об огромных психологических проблемах плюс давлении со стороны общественности, которая рада и осудить, и найти причины, упомянув, что кому-то за что-то такое даётся, — отметила Байрамукова.

По её словам, помимо проблем с носом, которые появились из-за аутоиммунного заболевания, у Аршавиной присутствует деформация лица, которая может быть связана с приёмом больших доз гормональных препаратов во время лечения, что нередко взывает необратимые изменения во внешности.

Хирург подчеркнула, что теперь женщине недоступен целый ряд косметических процедур. Все манипуляции по улучшению внешнего вида ей категорически противопоказаны.

Только когда болезнь будет побеждена, остановлен процесс, можно будет прибегнуть к реконструктивной хирургии. Про использование косметологических процедур можно забыть навсегда, — уточнила врач.

Ранее лечащий врач покойной певицы Юлии Началовой Василий Шуров прокомментировал состояние здоровья Алисы Аршавиной. Как рассказал медик, женщине предстоит долгая и тяжёлая реабилитация, смертность от её диагноза составляет 50%.