Голливудский продюсер Харви Вайнштейн появился с ходунками на первом заседании суда по делу о преступлениях сексуального характера в отношении актрис. Об этом
Ранее в СМИ появлялась информация, что мужчина перенёс операцию на спине после автомобильной аварии.
Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Против одного из наиболее влиятельных в своё время продюсеров высказались такие звёзды Голливуда, как Ума Турман, Анджелина Джоли и Эшли Джадд. Вайнштейну может грозить пожизненное заключение. Свою вину он отрицает.
Как писал NEWS.ru, продюсер заявил, что актрисы, обвинившие его в домогательствах, должны помнить его как человека, который внёс вклад в их карьеру.
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