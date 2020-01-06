https://static.news.ru/photo/84a4baec-30a9-11ea-9343-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн появился с ходунками на первом заседании суда по делу о преступлениях сексуального характера в отношении актрис. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появлялась информация, что мужчина перенёс операцию на спине после автомобильной аварии.

Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Против одного из наиболее влиятельных в своё время продюсеров высказались такие звёзды Голливуда, как Ума Турман, Анджелина Джоли и Эшли Джадд. Вайнштейну может грозить пожизненное заключение. Свою вину он отрицает.

Как писал NEWS.ru, продюсер заявил, что актрисы, обвинившие его в домогательствах, должны помнить его как человека, который внёс вклад в их карьеру.