Харламов в день рождения дочери завёл аккаунт в TikTok

https://static.news.ru/photo/724e890a-4fec-11eb-a2ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: garikkharlamov/instagram.com

Российский комик Гарик Харламов, объявивший летом о разводе со своей женой, актрисой Кристиной Асмус, решился совершить на день рождения их общей дочери по имени Настя неожиданный поступок. Артист исполнил желание ребёнка и завёл аккаунт в TikTok. Он сообщил об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Дочке Асмус и Харламова 6 января исполнилось семь лет. Юморист обнародовал фото, на котором девочка буквально на пальцах показывает свой возраст. Подписчики комика в комментариях разделились на два лагеря. Одни считают, что Настя больше похожа на маму. Другие уверяют, что девочка — вылитый Харламов.

Настюхе семь лет. И мне придётся всё-таки исполнить желание дочери... хм...завести TikTok. Блин. А нет... ура, завёл ... garikkharlamov1981, — написал артист в Instagram.

После развода дела у комика пошли в гору. В данный момент пара уже мирно договорилась об алиментах для дочери Анастасии и делит имущество. По данным СМИ, квартира в центре Москвы остаётся у Харламова, а вот загородный дом на Рублёвке — у Асмус и дочери.

Как писал NEWS.ru, инициатором расставания с Харламовым была Асмус. Шоумен до последнего пытался сохранить брак. Адвокат девушки Марина Дубровская отметила, что во время бракоразводного процесса актёр пытался наладить отношения с супругой, но Асмус приняла решение остаться друзьями ради дочери.