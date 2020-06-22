Шоу-бизнес

Харламов объявил о разводе с Асмус

17:08, 22 июня 2020 51
Гарик Харламов Гарик Харламов Фото: Anna Salynskaya/Russian Look

Шоумен Гарик Харлмаов сообщил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. По его словам, это событие никак не связано с фильмом «Текст», в котором девушка снялась в откровенной сцене.

Артист отметил, что их отношения переходят в новую стадию, где будет место уважению и дружбе. Кроме того, они с супругой остаются любящими родителями для дочери.

Восемь лет назад у нас начались отношения с Кристиной. Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение <...> Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни — за нашу дочку, — написал он в Instagram.

В настоящий момент идёт бракоразводный процесс. Харламов добавил, что этот период сложен для всех, поэтому прессе не стоит беспокоить его, Асмус или кого-то из близких.

Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни, — заключил он.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях после съёмок в эротической сцене в картине «Текст» Клима Шипенко. По словам артистки, пользователи специально пишут оскорбительные комментарии, поскольку добиваются её развода с юмористом Гариком Харламовым и специально делают «вбросы» в прессу.

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