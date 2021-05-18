«Учим жирный язык»: Харламов придумал себе прозвище

https://static.news.ru/photo/f3ba0446-b7cb-11eb-9b87-96000091f725_660.jpg Гарик Харламов Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российский юморист Гарик Харламов назвал себя «невтяником» — словом из «жирного языка». «Термин» обозначает людей, «кому нечего втянуть». Шуточное фото с придуманным прозвищем он опубликовал на своей странице в Instagram.

Учим жирный язык ! Я невтяник, — написал артист под картинкой с двумя голыми животами.

Накануне Харламов разместил в Instagram короткий ролик «музыкального марафона» с американским актёром Дуэйном Джонсоном, известным как «Скала». На кадрах звезда Голливуда поёт на одном из телешоу, но российский шоумен наложил на картинку песню «Фантазёр» в исполнении советского музыканта Ярослава Евдокимова.

До этого Харламов на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал куплет песни, посвящённый рэперу Джигану. По сюжету музыкант размышляет над невероятными способностями животных и жалеет, что не обладает ими. Оказалось, что лирического героя природа обделила «коленками, как у зайца», «харизмой карася», «муравьедовой щетиной» и необходимостью «как черепахе прятать яйца».

Ранее сообщалось, что российский юморист и экс-участник шоу Comedy Club, ныне сценарист сериала «Внутри Лапенко», Алексей Смирнов рассказал, как ему пришлось жить в квартире Гарика Харламова. Однажды Бульдог предложил ему вместе вести передачу, так и не вышедшую в эфир. Для подготовки эфира Смирнов приехал в Москву, где друг снял ему гостиничный номер, но в итоге поселил Смирнова в своей квартире, так как это было удобнее для работы.