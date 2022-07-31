Хаматова заявила, что не делит людей по национальности

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова заявила, что не делит людей по национальности, а отмечает только общечеловеческие качества. Однако, это не помешало актрисе вновь нелестно высказаться в адрес россиян. В эфире YouTube-канала RusDelfi артистка заявила, что европейцы более вежливые, чем жители России, сообщает Пятый канал.

Также актриса рассказала, что тоскует по России. Ещё до этого Хаматова жаловалась на скудное существование в Латвии и говорила, что это «не то», к чему она привыкла. Однако, выбирать ей не приходится и сейчас актриса работает в Рижском театре.

В России, между тем, журналист Евгений Додолев раскрыл гонорар Хамтовой за выступления на сцене. По его словам, она получала более 17 миллионов рублей, её выход в Театре Наций стоил 172 тысячи, а за прочтение стиха на международном фестивале артистке платили 360 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в сбежавшей в Латвию Хаматовой первое время помогали друзья, так как она не могла снять деньги с российских карт. В своё время ей хотел помочь бизнесмен Олег Тиньков, но артистка отказалась от предложения.