Гузеева вернулась к работе после ковида, её внешность сильно изменилась

Российская телеведущая Лариса Гузеева вышла на работу после тяжело перенесённого коронавируса. Она снялась в очередном телешоу «Давай поженимся!», но пользователи тут же заметили, как изменилась внешность телеведущей — она сильно поправилась, лицо опухло. Вероятно, так на ней отразился приём множества лекарств.

62-летняя телезвезда раньше и сама жаловалась, что заболевание сильно отразилось на её внешнем виде и ей приходится ждать, чтобы выйти на улицу.

Я страшная невозможно. Осталось дождаться, когда смогу выйти на улицу... Всем здоровья, берегите себя! — поделилась телеведущая.

Несмотря ни на что Гузеева в эфире держалась бодро и много смеялась. Она призналась, что скучала по коллегам и участникам шоу, и поблагодарила зрителей за поддержку.

Ранее коллега Ларисы Гузеевой по шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, как они всей съёмочной группой переживали за здоровье ведущей, госпитализированной с коронавирусом. Звезда вспомнила, как команда шоу «молилась» за здоровье Гузеевой, несмотря на то что ведущая «Давай поженимся!» «вовремя отдала себя в руки специалистам» из Коммунарки.