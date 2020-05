Гузеева резко ответила подписчикам на вопрос о маске и перчатках

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Специалисты Университета Макмастера исследовали способ маскировки стеклянных лягушек, прозрачная кожа которых делает их едва различимыми для невооружённого глаза. По словам исследователей, эти существа используют крайне редкий для наземных животных способ маскировки.

Результаты исследования опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Стяклянные лягушки обитают в Центральной и Южной Америке. Они получили своё название благодаря прозрачности кожи нижней части тела,...