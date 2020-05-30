Гузеева резко ответила подписчикам на вопрос о маске и перчатках

https://static.news.ru/photo/13f12ce6-a240-11ea-9ba9-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева опубликовала фотографии со съёмок нового шоу Первого канала «На даче» на своей странице в Instagram. На одной из них телеведущая стоит в окружении участников съёмочной группы, каждый из которых надел маску и перчатки.

Пользователи решили выяснить, с чем связан протест телеведущей и почему она не носит маску и перчатки.

Почему все в масках, а вы нет? Мы же вас любим и переживаем за вас, носите, пожалуйста, маску, — написала одна из подписчиц телеведущей.

Через несколько дней Лариса Гузеева опубликовала пост с достаточно жёстким ответом на вопросы поклонников о средствах индивидуальной защиты и отношении актрисы к ним.

Алло, это люди? Объясняю. Без маски и без перчаток, потому что работаю в телевизоре. В телевизоре работаю, потому что училась на артистку в институте. Если кому-то кажется, что я его соседка или подружка, он ошибается. Дураков и дур баню по-прежнему. Личные Сообщения не читаю. Дорогих подписчиков обнимаю крепко и желаю счастья, — заявила телеведущая в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что Лариса Гузеева рассказала о новом шоу Первого канала «На даче». Телеведущая сообщила, что героям программы будут помогать со взаимоотношениями в семье и обустройством быта. По словам артистки, она будет приходить в гости к людям, чтобы выслушать их проблемы и помочь их решить.