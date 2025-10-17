Гуфа призвали отдать часть средств с концертов в Москве на нужды СВО Глава ФПБК Бородин: Гуф должен отдать средства с концертов на нужды СВО

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) должен направить часть средств, вырученных со своих концертов, на нужды специальной военной операции, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, таким образом исполнитель проявит свой патриотизм.

Считаю, если Гуф патриот и любит нашу страну, то он должен отдать часть средств, вырученных с его концертов, на нужды СВО. Билеты он продает за 800 тысяч рублей, нужно их распродать и помочь нашим ребятам. С такими суммами, думаю, Гуф не обнищает. За продажу пяти таких билетов он получает четыре миллиона рублей. Это будет колоссальная помощь [СВО]. Думаю, что он патриот и должен оказать содействие, — высказался Бородин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал абсурдной инициативу о введении ограничения на стоимость концертных билетов после того, как рэпер Гуф запросил у зрителей по 800 тысяч рублей за выступление. По его словам, недопустимо вмешиваться в коммерческие процессы и навязывать исполнителям подобные условия.