Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 14:39

Гуфа призвали отдать часть средств с концертов в Москве на нужды СВО

Глава ФПБК Бородин: Гуф должен отдать средства с концертов на нужды СВО

Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) должен направить часть средств, вырученных со своих концертов, на нужды специальной военной операции, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, таким образом исполнитель проявит свой патриотизм.

Считаю, если Гуф патриот и любит нашу страну, то он должен отдать часть средств, вырученных с его концертов, на нужды СВО. Билеты он продает за 800 тысяч рублей, нужно их распродать и помочь нашим ребятам. С такими суммами, думаю, Гуф не обнищает. За продажу пяти таких билетов он получает четыре миллиона рублей. Это будет колоссальная помощь [СВО]. Думаю, что он патриот и должен оказать содействие, — высказался Бородин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал абсурдной инициативу о введении ограничения на стоимость концертных билетов после того, как рэпер Гуф запросил у зрителей по 800 тысяч рублей за выступление. По его словам, недопустимо вмешиваться в коммерческие процессы и навязывать исполнителям подобные условия.

рэперы
концерты
СВО
Виталий Бородин
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог раскрыла, как преодолеть постоянное чувство вины
На чердаке в Британии нашли фарфоровую вазу XV века за £130 тыс.
Уфолог предположил, как НЛО мог похитить семью Усольцевых
«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Macan раскрыл, когда уйдет служить в армию
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.