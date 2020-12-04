Группа «Кипелов» устроила грандиозный концерт в разгар пандемии в Москве

https://static.news.ru/photo/e4a95db6-368a-11eb-80b7-fa163e074e61_660.jpg Валерий Кипелов Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Тысячи поклонников Валерия Кипелова пришли на его концерт в клуб Adrenaline Stadium в Москве. Концерт легендарного рокера прошёл, невзирая на коронавирусные ограничения.

Фанаты без масок и соблюдения социальной дистанции вовсю отрывались под музыку группы «Кипелов». Позже в Сети появилось видео с концерта, на котором видно, что фанаты рок-звёзд забыли об антикоронавирусных требованиях.

Несоблюдение ограничительных мер на концерте прокомментировал представитель группы, менеджер Евгений Одинцов. По его словам, на протяжении всего концерта в клубе звучали объявления с просьбой соблюдать дистанцию. На территории заведения имелись санитайзеры, на входе посетителям бесплатно выдавали маски, сообщает Пятый канал.

Так что, считает представитель группы, все вопросы надо задавать организаторам концерта, а не музыкантам. А некоторые антикоронавирусные меры в клубе были даже «излишними», добавил Одинцов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 25 человек принимали участие в секс-вечеринке в Брюсселе, среди них дипломаты иностранных государств и как минимум один депутат Европарламента. Местные полицейские задержали их за нарушение карантина, введённого из-за коронавируса.