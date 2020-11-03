Гримаса Седоковой возмутила пользователей Сети

https://static.news.ru/photo/1f8884e0-1dc5-11eb-9205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками своими впечатлениями от посещения театра, однако пользователи социальной сети поспешили раскритиковать знаменитость за её вид на фотографии.

Так, бывшая участница группы «ВИА Гра» выложила в Instagram несколько снимков с посещения мероприятия в театре Crave в Москве. На первом фото в подборке артистка обнимается со своим мужем. При этом Седокова высунула язык, что возмутило её подписчиков, уточняет «ПолитЭксперт».

Поклонники Седоковой подчеркнули, что первый снимок в подборке выглядит неприятно. Они также призвали певицу «прекратить это делать».

Ранее NEWS.ru писал, что Седокова назвала поклонникам размер своего дохода за месяц.

В своём Instagram певица отвечала на вопросы подписчиков. Один из пользователей Сети поинтересовался, может ли мужчина с заработком в 50 тысяч рублей в месяц рассчитывать на внимание артистки.