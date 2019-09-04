Певец Григорий Лепс перенёс две хирургические операции на голосовых связках из-за проблем с вокалом. Их сделали ему во Франции.
В парижской клинике он сначала оказался в мае, в июле хирургам пришлось снова прооперировать исполнителя.
Голос слушается, но это не тот уровень, который я хотел бы. Всёе равно придется подождать, — рассказал Лепс «Стархиту».
После восстановления Лепс планирует выступить дуэтом с Полиной Гагариной, также хочет записать песню с Аллой Пугачевой.
Ранее News.ru писал о том, что певец Григорий Лепс преодолел сложную дистанцию вместе с чемпионом мира по рукопашному бою Виктором Смоляром, чем очень удивил последнего.