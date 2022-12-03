Григорий Лепс ушел на середине песни на концерте в Санкт-Петербурге

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Исполнитель Григорий Лепс швырнул микрофон на пол на концерте в Санкт-Петербурге и покинул сцену на середине своей песни «Самый лучший день», передает Telegram-канал RT. Музыка при этом продолжала играть. Артист позже в соцсетях написал, что концерт «шел не по плану и он немного приболел».

Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! — отметил Лепс.

32-летний рэпер Мот (Матвей Мельников) и 60-летний певец Григорий Лепс ранее представили совместный трек «Я оставлю».

Мнения фанатов Лепса по поводу дуэта с рэпером разделись. Одни сочли, что «голоса Григория Викторовича было мало в этой песне, все куплеты начинал Мот, а заканчивал Лепс». Другие возразили, отметив, что «Лепс, наоборот, давит своей энергетикой Мота, вкладывается в каждую песню, а у Мота какое-то ленивое исполнение и на фоне Григория Викторовича он теряется».

Не смогли прийти к согласию и поклонники Мота. Они также разошлись в оценках — от «не в ту степь понесло Матвея» и «лучше бы записал дуэт с Jony (певец и автор песен Джахид Гусейнли. — NEWS.ru)» до «классный фит» и «спасибо за крутой эксперимент».