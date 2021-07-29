Григорий Лепс сообщил об ухудшении здоровья

Заслуженный артист России, певец Григорий Лепс рассказал об ухудшающемся здоровье и пагубном пристрастии к алкоголю. Об этом сообщает «АиФ».

Мне нравится алкоголь, но я не могу себе его позволить. Башку ведь нужно расслаблять как-то. Наркотики не употребляю, остаётся только что-то выпить: бокал вина, два, — признался Лепс.

Музыкант старается вести правильный образ жизни: много гуляет, плавает, не ест по ночам. Но отголоски бурной молодости всё-таки дают о себе знать: по словам певца, его здоровье ухудшается, потому что он «нажил слишком много болячек», и теперь он «пытается сохранить оставшееся здоровье». Несмотря на любовь к горячительным напиткам, артист заявил, что «пьяным бывает в крайней степени редко», максимум — раз в год. Лепс также подчеркнул, что выступает исключительно в трезвом состоянии, поскольку только так он «контролирует процесс».

В силу возраста певец уже не может выступать так же часто, как более молодые коллеги, однако продолжает получать удовольствие от работы. Лепс признался, что поддержать организм ему помогают заведённые привычки: пить кофе только по утрам, не есть сладкого и употреблять в пищу много белка.

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