Гребенщиков раскритиковал хор Fermata за клип ко дню Воронежа

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Михаил Гребенщиков

Певец Михаил Гребенщиков раскритиковал песню эстрадного хора Fermata за композицию и клип, созданный ими ко Дню города Воронежа, сообщает INFOX.ru. Артист считает, что хорошее пение — не единственный признак интересного творческого продукта. Он выразил сожаление по поводу того, что на безвкусие тратятся деньги налогоплательщиков из бюджета.

В клипе показаны кадры города, а также певцы хора, исполняющие песню на фоне городских пейзажей Воронежа. Гребенщиков счел песню наивной, а видеоряд — неудачным. Другие прокомментировавшие клип пользователи с певцом не согласны, а сами участники хора поблагодарили Михаила за неравнодушие к их творчеству.

20 сентября в вечернем шоу Аллы Довлатовой на «Русском Радио» Николай Носков, Стас Пьеха, IVAN и гитарист группы «Земляне» Игорь Романов представят новую композицию «Не вставай на колени». Композиция рассказывает о волевых людях, которые, несмотря на превратности судьбы, не падают духом. Тизер песни был представлен продюсером Виктором Дробышем на дне рождения «Русского Радио», который прошел на прошлой неделе.

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