https://static.news.ru/photo/fa8457ac-5095-11ea-85ca-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Гордон Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущая Екатерина Гордон опубликовала в Instagram фото с Водонаевой и призвала всех женщин объединиться против сексизма. По её мнению, настало время отбросить «пустой снобизм» и выйти на «незримую войну».

Дети мрут, семейное право работает против нас, новые поправки и разговоры о них — бред, выдуманный мужчинами, чтобы обезопасить свой бизнес и снять ответственность. Нам растить наших детей, нам строить их Новый мир. Всё, что происходит — настоящее безобразие, — написала Гордон.

Она подчеркнула, что женщины должны сплотиться перед лицом общей несправедливости, против «нищеты, деградации образования и здравоохранения». Пора начать верить в себя, считает ведущая, поскольку рассчитывать больше не на кого.

Гордон представляет интересы Водонаевой в суде. Экс-участница «Дома-2», в январе пережившая скандал из-за критики материнского капитала, была вызвана на допрос в отделение полиции по Таганскому району Москвы. После своего визита в полицию телеведущая обратилась к женщинам с призывом думать о будущем перед тем, как рожать детей.

Ранее Водонаева высказала опасения, что после расширения программы материнского капитала «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. При этом она выразила уверенность, что проблема «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян», писал NEWS.ru.