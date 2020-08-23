Горбань рассказала о мерах предосторожности в Турции

https://static.news.ru/photo/8d0afd66-e532-11ea-9910-fa163e074e61_660.jpg Фото: gorban_masha/instagram.com

Актриса Мария Горбань решила провести свои августовские каникулы в Турции. Звезда не удержалась и сразу же опубликовала несколько снимков в купальнике.

Мы приехали в Турцию, — поделилась светская львица.

По её словам, у отдыхающих каждый день проверяют температуру. Весь персонал ходит в масках и перчатках. Продукты проходят двойную очистку.

В свою очередь поклонники оценили красный купальник артистки. Они отметили, что ей идёт этот цвет. Кроме того, все похвалили её подтянутую фигуру.

Фигурка супер, очаровательная и восхитительная, — написал один из подписчиков.

Другие знаменитости предпочли отечественные курорты. Например, телеведущая Анфиса Чехова отдохнула в Адлере, актриса Анна Банщикова опубликовала фото с озера Абрау (Краснодарский край). Певец Сергей Лазарев и телеведущая Ольга Бузова провели свой отпуск в Сочи.

Как писал NEWS.ru ранее, балерина Анастасия Волочкова вместе с женихом приехала в турецкую Анталью. По её словам, это свадебное путешествие перед бракосочетанием. Они решили, что это будет так «по-волочковски». Ранее Волочкова рассказала своим подписчикам, что готовится к церемонии бракосочетания.