Горбань рассказала о мерах предосторожности в Турции

Актриса Мария Горбань решила провести свои августовские каникулы в Турции. Звезда не удержалась и сразу же опубликовала несколько снимков в купальнике.
Мы приехали в Турцию, — поделилась светская львица.
По её словам, у отдыхающих каждый день проверяют температуру. Весь персонал ходит в масках и перчатках. Продукты проходят двойную очистку.
В свою очередь поклонники оценили красный купальник артистки. Они отметили, что ей идёт этот цвет. Кроме того, все похвалили её подтянутую фигуру.
Фигурка супер, очаровательная и восхитительная, — написал один из подписчиков.
Другие знаменитости предпочли отечественные курорты. Например, телеведущая Анфиса Чехова отдохнула в Адлере, актриса Анна Банщикова опубликовала фото с озера Абрау (Краснодарский край). Певец Сергей Лазарев и телеведущая Ольга Бузова провели свой отпуск в Сочи.
Как писал NEWS.ru ранее, балерина Анастасия Волочкова вместе с женихом приехала в турецкую Анталью. По её словам, это свадебное путешествие перед бракосочетанием. Они решили, что это будет так «по-волочковски». Ранее Волочкова рассказала своим подписчикам, что готовится к церемонии бракосочетания.
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