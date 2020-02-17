https://static.news.ru/photo/c97e4598-5156-11ea-a628-fa163e074e61_660.jpg Эрика Куталия Фото: e_ttg/instagram.com

Старшая дочь популярного телеведущего Ивана Урганта Эрика уже два года живёт и учится в США, где и встретила свою любовь. Афроамериканец по имени Муса публично заявил о своих чувствах к девушке, опубликовав трогательные фото с Эрикой в Instagram.

19-летняя наследница Урганта познакомилась с темнокожим парнем в Нью-Йорке. Больше двух лет Эрика изучает фотоискусство в знаменитой школе Parsons. Молодые люди уже несколько месяцев встречаются, а ранее Муса уже даже называл россиянку своей женой.

Теперь парень решил публично рассказать о своих чувствах к Эрике и разместил в соцсети несколько трогательных снимков. Нью-йоркский красавец Муса подписал фото фразой: «Сладкая любовь и головная боль».

Как писал NEWS.ru, Эрика показала фото своего парня подписчикам ещё в декабре 2019 года.