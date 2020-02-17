Старшая дочь популярного телеведущего Ивана Урганта Эрика уже два года живёт и учится в США, где и встретила свою любовь. Афроамериканец по имени Муса публично заявил о своих чувствах к девушке, опубликовав трогательные фото с Эрикой в Instagram.
19-летняя наследница Урганта познакомилась с темнокожим парнем в Нью-Йорке. Больше двух лет Эрика изучает фотоискусство в знаменитой школе Parsons. Молодые люди уже несколько месяцев встречаются, а ранее Муса уже даже называл россиянку своей женой.
Теперь парень решил публично рассказать о своих чувствах к Эрике и разместил в соцсети несколько трогательных снимков. Нью-йоркский красавец Муса подписал фото фразой: «Сладкая любовь и головная боль».
Как писал NEWS.ru, Эрика показала фото своего парня подписчикам ещё в декабре 2019 года.
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