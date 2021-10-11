Гоген Солнцев развёлся с женой

Шоумен Гоген Солнцев сообщил, что развёлся со своей женой Екатериной Терешкович. По словам знаменитости, теперь он свободен и готов к новым знакомствам. Снимок свидетельства о расторжении брака он опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

Вот и всё. Я желаю своей бывшей супруге счастья в личной жизни и в качестве подарка дарю ей на пожизненное пользование свою красивую фамилию! — написал артист.

Солнцев заявил, что теперь «снова холостой», а также перечислил требования к будущей избраннице. В частности, шоумен хочет познакомиться с «воспитанной, верной девушкой» без материальных и психических проблем.

Возраст любой. Наличие детей допускаю. Пишите в директ, — заключил Солнцев.

Ранее 66-летняя Екатерина Терешкович заявила о намерении развестись со своим супругом, скандально известным шоуменом Гогеном Солнцевым, аргументируя это тем, что у неё нет «ни денег, ни мужа, ни секса». Она добавила, что всё это время занималась спортом, правильно питалась, сидела на диете и даже делала пластические операции, чтобы соответствовать стандартам «молодой жены».