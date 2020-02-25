Глюк’oZa Глюк’oZa Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa, поддержала подругу Любовь Успенскую после передачи Собчак. Певица заверила, что считает исполнительницу шансона «прекрасной мамой» и хорошим другом.

Поводом послужило ток-шоу бывшей ведущей «Дома-2», куда была приглашена Успенская. Ей там, в частности, пришлось отвечать на многие неудобные вопросы касательно своей дочери.

Глюк’oZa заступилась за подружку, поздравляя её с днём рождения.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð¡ÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð´ÐµÐ½Ñ ÑÐ¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð¼Ð¾ÐµÐ¹ Ð»ÑÐ±Ð¸Ð¼Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑÐ³Ð¸ ÐÑÐ±Ð¾Ð²Ð¸ Ð£ÑÐ¿ÐµÐ½ÑÐºÐ¾Ð¹! ÐÑ Ð´ÑÑÐ¶Ð¸Ð¼ ÑÐ¶Ðµ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð»ÐµÑ Ð¸ Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¼ Ð³Ð¾Ð´Ð¾Ð¼ Ð¼Ð¾Ñ Ð»ÑÐ±Ð¾Ð²Ñ Ð¸ ÑÐ²Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ðº ÑÑÐ¾Ð¹ Ð½ÐµÐ²ÐµÑÐ¾ÑÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¶ÐµÐ½ÑÐ¸Ð½Ðµ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ ÑÐ°ÑÑÑÑ. Ð¢Ñ Ð½Ð°ÑÑÐ¾ÑÑÐ¸Ð¹ Ð´ÑÑÐ³ Ð¸ Ð¿ÑÐµÐºÑÐ°ÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð°Ð¼Ð°! Ð¯ Ð·Ð½Ð°Ñ ÑÑÐ¾ Ð¸ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ»Ð°, ÐºÐ°Ðº ÑÑ Ð·Ð°Ð±Ð¾ÑÐ¸ÑÑÑÑ, Ð²Ð¾Ð»Ð½ÑÐµÑÑÑÑ, Ð¿ÐµÑÐµÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑÑ Ð·Ð° Ð²ÑÑ, ÑÑÐ¾ Ð¿ÑÐ¾Ð¸ÑÑÐ¾Ð´Ð¸Ñ Ð² ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¹ ÑÐµÐ¼ÑÐµ. ÐÑÑ Ð½Ð° ÑÐ²Ð¾Ð¸Ñ ÑÑÑÐ¿ÐºÐ¸Ñ Ð¿Ð»ÐµÑÐ°Ñ! ÐÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ðµ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ»Ð¸ Ð¸ Ð·Ð½Ð°ÐµÐ¼ Ð´ÑÑÐ³ Ð¾ Ð´ÑÑÐ³Ðµ, Ð¼Ñ Ð²ÑÐµÐ³Ð´Ð° Ð´ÐµÐ»Ð¸Ð¼ÑÑ ÑÐµÐ¼, ÑÑÐ¾ Ñ Ð½Ð°Ñ Ð½Ð° Ð´ÑÑÐµ Ð¸, ÐºÐ¾Ð½ÐµÑÐ½Ð¾, Ð¼Ñ Ð²ÑÐµÐ³Ð´Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÐ¼ Ð´ÑÑÐ³ Ð´ÑÑÐ³Ð°! Ð¯ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ ÑÐ¾ÑÑ Ð¿Ð¾Ð¶ÐµÐ»Ð°ÑÑ ÑÐµÐ±Ðµ, @uspenskayalubov_official, Ð´ÑÑÐµÐ²Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐ¿Ð¾ÐºÐ¾Ð¹ÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð¸ ÐºÑÐµÐ¿ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð·Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð²ÑÑ. Ð§ÑÐ¾Ð±Ñ ÑÑ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¿Ð°Ð»Ð°ÑÑ Ð¸ ÑÐ°Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð°ÑÑ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð¼Ñ Ð´Ð½Ñ! Ð¢Ð²Ð¾ÑÐ¸Ð»Ð° Ð¸ Ð´Ð°ÑÐ¸Ð»Ð° Ð½Ð°Ð¼ Ð²ÑÐµÐ¼ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¼ÑÐ·ÑÐºÑ, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ°Ñ ÑÐ¿Ð°ÑÐ°ÐµÑ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð¸ Ð² ÑÐ°Ð·Ð½ÑÑ ÑÐ¸ÑÑÐ°ÑÐ¸ÑÑ! Ð¢Ñ Ð¿ÑÐµÐºÑÐ°ÑÐ½Ð¾ Ð²ÑÐ³Ð»ÑÐ´Ð¸ÑÑ Ð¸ Ð² ÑÐµÐ±Ðµ ÐµÑÑÑ Ð½Ð°ÑÑÐ¾ÑÑÐ¸Ð¹ Ð·Ð°ÑÑÐ´ ÑÐ½ÐµÑÐ³Ð¸Ð¸, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¹ ÑÑ ÑÐ°Ðº ÑÐµÐ´ÑÐ¾ ÑÐ°Ð·Ð´Ð°ÑÑÑ Ð²ÑÐµÐ¼ Ð²Ð¾ÐºÑÑÐ³ Ð¯ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ ÑÐ¾ÑÑ Ð¿Ð¾Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¸ÑÑ Ð¼Ð¾Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸ÑÑÐ¸ÐºÐ¾Ð² Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑÐ¶Ð°ÑÑ ÐÑÐ±Ð¾Ð²Ñ Ð² ÑÑÐ¾Ñ Ð¿ÑÐµÐºÑÐ°ÑÐ½ÑÐ¹ Ð´ÐµÐ½Ñ. ÐÐ½Ð° Ð¿ÑÐ¾ÑÐ¾Ð´Ð¸Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð½Ðµ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¾Ð¹ Ð¿ÐµÑÐ¸Ð¾Ð´ Ð² ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¹ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸. Ð Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¼, Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑÑÐµ, ÑÑÐ´Ð¸ÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¸ÑÑ, ÐºÐ°Ðº ÐµÐ¹ Ð¶Ð¸ÑÑ! ÐÐ¾ Ñ Ð¾ÑÐµÐ½Ñ ÑÐ¾ÑÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¼Ñ Ð²ÑÐµ Ð´Ð°ÑÐ¸Ð»Ð¸ ÑÐµÐ¿Ð»Ð¾! Ð ÑÐ¾Ð³Ð´Ð° ÐºÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð¸Ð· Ð½Ð°Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ ÑÑÐ²ÑÑÐ²Ð¾Ð²Ð°ÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑÐ¶ÐºÑ ÐºÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¹ Ð´ÐµÐ½Ñ.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐÐ®ÐÐÐÐ (@glukozamusic)

Певица отметила, что королева шансона всегда волновалась и переживала из-за всего, что происходило в её семье, и заботилась о дочери. В поздравление коллега по сцене пожелала Успенской душевного спокойствия, крепкого здоровья и добавила: «Всё на твоих хрупких плечах!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Любовь Успенская стала новой героиней на шоу «Док-ток», которое ведёт Ксения Собчак. Эта передача была посвящена конфликту, который произошёл между певицей и её дочерью Татьяной Плаксиной.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях