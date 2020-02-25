https://static.news.ru/photo/4623b826-5756-11ea-89e9-fa163e074e61_660.jpg Глюк’oZa Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa, поддержала подругу Любовь Успенскую после передачи Собчак. Певица заверила, что считает исполнительницу шансона «прекрасной мамой» и хорошим другом.

Поводом послужило ток-шоу бывшей ведущей «Дома-2», куда была приглашена Успенская. Ей там, в частности, пришлось отвечать на многие неудобные вопросы касательно своей дочери.

Глюк’oZa заступилась за подружку, поздравляя её с днём рождения.

Певица отметила, что королева шансона всегда волновалась и переживала из-за всего, что происходило в её семье, и заботилась о дочери. В поздравление коллега по сцене пожелала Успенской душевного спокойствия, крепкого здоровья и добавила: «Всё на твоих хрупких плечах!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Любовь Успенская стала новой героиней на шоу «Док-ток», которое ведёт Ксения Собчак. Эта передача была посвящена конфликту, который произошёл между певицей и её дочерью Татьяной Плаксиной.