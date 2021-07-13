«Упал мне в ноги»: Гаркалин рассказал о конфликте с Меньшовым

Советский и российский актёр Валерий Гаркалин в программе «Судьба человека» на «России 1» рассказал о конфликтах, возникших у него с режиссёром Владимиром Меньшовым во время съёмок фильма «Ширли-мырли» (1995). Артист признался, что «добивался любви Меньшова как мог».

У меня была рядом гримёрка с Инной Михайловной Чуриковой. Я приходил к ней пить чай. Мы разговаривали на отвлечённые темы. Однажды я не выдержал и сказал ей, что Меньшов меня не любит. Я начал накручивать Чурикову, что любовь должна быть взаимной. Она сказала бежать к нему и сказать, что люблю его, — вспомнил Гаркалин.

Гость студии добавил, что практически выскочил из гримёрки, увидел, как по коридору «Мосфильма» идёт Меньшов, и крикнул: «Вы не любите меня».

Он (Владимир Меньшов. — NEWS.ru) мне потом рассказывал, когда это услышал, то подумал, что я сошёл с ума. Переработал. <...> Он упал на колени и стал мне подыгрывать. <...> Сказал: «Я тебя люблю. Как мне доказать свою любовь?» И пополз к моим ногам, — резюмировал Гаркалин.

Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.

Ранее NEWS.ru перечислил пять смелых поступков в жизни Владимира Меньшова и подробно рассказал о том, как он помогал Донбассу, и о позиции режиссёра по вопросу Крыма и возможного присоединения к России ДНР и ЛНР.

Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище 8 июля. NEWS.ru вёл прямую трансляцию с прощания и похорон кинорежиссёра, сообщив о странном обряде, который дочь Меньшова — актриса, телеведущая Юлия Меньшова — совершила над открытым гробом отца.