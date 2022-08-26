Галкина напугал на концерте в Лондоне истошный женский вопль

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим Галкин

Концерт Максима Галкина в Лондоне не обошёлся без очередного казуса. В финале, когда артисту рукоплескал зал, а он принимал цветы от поклонников и снимал на телефон зрителей, в зале раздался пронзительный женский вопль, сообщает Пятый канал.

Этот момент поймала камера телефона, заодно засняв округлившиеся от ужаса глаза юмориста. На следующих кадрах уже присутствует благостная картина: артист продолжает принимать цветы и кланяется зрителям.

Спасибо за столько цветов, эмоций и аплодисментов! До следующей встречи! — подписал Галкин опубликованный в своём блоге ролик.

О странном завывании на концерте умалчивается, его причины неизвестны. Судя по видеоотчёту, странный случай не испортил впечатлений Галкина от публики. До этого на концертах Галкина дрались зрители, охранники отнимали у публики бутылки с водой.

Ранее Мария Погребняк прокомментировала выступление Максима Галкина в Варшаве. Юморист вышел на сцену в жёлто-синем костюме, символизирующем цвета украинского флага, чем крайне разочаровал своих коллег. Погребняк отметила, что выступление мужа Пугачёвой пришлось на День российского флага.