Галкин вспомнил, как Агузарова ошарашила его странным поступком

https://static.news.ru/photo/f0736992-a058-11eb-8d33-96000091f725_660.jpg Жанна Агузарова Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

44-летний юморист Максим Галкин рассказал, как впервые познакомился с певицей, бывшей вокалисткой группы «Браво» Жанной Агузаровой на концерте в 1997 году. Тогда исполнительница удивила его необычным поступком.

Был какой-то год, типа 1997-й. Я уходил со сцены, а она стояла, чтобы выйти после меня. Проходя мимо неё, я встретился с ней взглядом, и она сделала так: «Тррррр». Дальше в мою гримёрную постучался директор и сказал: «Вот Жанны телефон, она просила ей позвонить», — рассказал Галкин в эфире шоу «Точь-в-точь».

Агузарова известна среди артистов своим эпатажем, поэтому многие гости программы отметили, что такое поведение артистки не показалось им необычным.

Агузарова родилась 7 июня 1962 года. С 1983 по 1988 год была вокалисткой группы «Браво», а затем занялась сольной карьерой. В 1991 году уехала в США. Подробности её жизни за океаном малоизвестны: артистка некоторое время была диджеем, а также водила автомобиль в Международном центре знаменитостей. В 1996 году она вернулась в Россию.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году Агузарова выпустила второй за свою карьеру сольный альбом. Он получил название «Королева Сансета». На нём представлены 12 песен, которые ранее были спеты на концертах или других мероприятиях.