Галкин показал ночные катания с сыном с горки

https://static.news.ru/photo/9ae88db4-57a5-11eb-aad4-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Максим Галкин покатался поздно вечером с сыном Гарри с крутой горки. Видео появилось на фанатской страничке сына Примадонны.

В кадре папа и сын стремительно несутся с горки на ледянке. Спуску с крутого виража сопутствуют смех и визг. Дело происходит в саду, освещённом новогодней иллюминацией особняка Галкина и Пугачёвой.

Галкин старается как можно больше времени проводить с детьми. Это можно увидеть по роликам, которые шоумен постоянно публикует на страничках членов семьи.

Поклонников впечатлила и встреча Нового года в замке, где Примадонна отплясывала с подругами, и встреча Рождества. А зимние забавы с детьми пользуются большой популярностью у фанатов, которые проявляют повышенный интерес к детям Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.

Лиза Галкина как истинная модница постоянно демонстрирует новые наряды. Недавно она продефилировала перед камерой в платье с графическим рисунком и стразами, которое ей подарили родители.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младшая дочь певицы Аллы Пугачёвой и шоумена Максима Галкина Лиза песней поздравила с днём рождения композитора Раймонда Паулса. 12 января народному артисту СССР исполнилось 85 лет.