Галкин похвалился роскошными красками своего сада под песню Пугачёвой

Осень подмосковная, Георгий стальной работы моего прекрасного друга. Голос Аллы, музыка Аллы, слова Аллы, бересклет уже красный, зубы еще свои, кудри — не химия, настроение осеннее, — подписал ролик Галкин.
Известно, что артист сам ухаживает за своим садом, он высаживает деревья и кусты. Сам замок привлекает всеобщее внимание поклонников звёзд. К нему в деревню Грязь возят целые экскурсии.
Территория у замка, в котором живут звёздные супруги, на самом деле довольно большая. Во дворе дома артистов есть амфитеатр, домик для гостей и прислуги, зона для летних пикников и теплица.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин опубликовал на своей странице видео с популярными фильтрами. Шоумен в окружении сердечек улыбается в камеру и подмигивает зрителям.