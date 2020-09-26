Галкин похвалился роскошными красками своего сада под песню Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/a74b598a-014a-11eb-9bb4-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Максим Галкин провёл очередную видеоэкскурсию для поклонников по своему имению. На это раз артист похвастался роскошными красками деревьев в саду, сопровождая ролик песней супруги.

Яркие осенние цвета впечатлили не только подписчиков, видно, что и сам юморист очень гордится своим садом, руку к которому приложила и Примадонна.

Осень подмосковная, Георгий стальной работы моего прекрасного друга. Голос Аллы, музыка Аллы, слова Аллы, бересклет уже красный, зубы еще свои, кудри — не химия, настроение осеннее, — подписал ролик Галкин.

Известно, что артист сам ухаживает за своим садом, он высаживает деревья и кусты. Сам замок привлекает всеобщее внимание поклонников звёзд. К нему в деревню Грязь возят целые экскурсии.

Территория у замка, в котором живут звёздные супруги, на самом деле довольно большая. Во дворе дома артистов есть амфитеатр, домик для гостей и прислуги, зона для летних пикников и теплица.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин опубликовал на своей странице видео с популярными фильтрами. Шоумен в окружении сердечек улыбается в камеру и подмигивает зрителям.