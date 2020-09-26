Галкин опубликовал непривычное видео в сердечках

Максим Галкин опубликовал на своей странице видео с популярными фильтрами. Шоумен в окружении сердечек улыбается в камеру и подмигивает зрителям.
Как сообщил, сам юморист, причина столь необычной для него публикации — проигранный спор.
Проиграл пари, что себя так публикую, — пояснил в подписи к ролику муж Примадонны.
Кому и что проспорил артист, он не признался, но то, что телеведущий не любит блёстки, сердечки и прочие фильтры в обработке своих сторис и видео, это замечено давно.
Что касается фильтров, то в последнее время один из них был использован в фанатском аккаунте Лизы Галкиной. Там показали девочку с макияжем «через десять лет». Это вызвало огромную бурю возмущения среди пользователей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен Максим Галкин показал, как его дочь Лиза учит французский язык. Он обнародовал в Instagram короткое видео, где сам выступает в роли репетитора.
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