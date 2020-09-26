Галкин опубликовал непривычное видео в сердечках

https://static.news.ru/photo/9db13f64-0138-11eb-af65-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин опубликовал на своей странице видео с популярными фильтрами. Шоумен в окружении сердечек улыбается в камеру и подмигивает зрителям.

Как сообщил, сам юморист, причина столь необычной для него публикации — проигранный спор.

@maxgalkinru

Проиграл пари, что себя так публикую, — пояснил в подписи к ролику муж Примадонны.

Кому и что проспорил артист, он не признался, но то, что телеведущий не любит блёстки, сердечки и прочие фильтры в обработке своих сторис и видео, это замечено давно.

Что касается фильтров, то в последнее время один из них был использован в фанатском аккаунте Лизы Галкиной. Там показали девочку с макияжем «через десять лет». Это вызвало огромную бурю возмущения среди пользователей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен Максим Галкин показал, как его дочь Лиза учит французский язык. Он обнародовал в Instagram короткое видео, где сам выступает в роли репетитора.