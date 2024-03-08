Галкин отомстил за Пугачеву? Что сказали звезды о Примадонне и Михайлове

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева оскорбила певца Стаса Михайлова в социальных сетях. В чем причина ссоры музыкантов, какую сторону заняли российские звезды, что сказал Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Из-за чего поссорились Пугачева и Михайлов

Михайлов после того, как Пугачева выпустила первую за пять лет песню, сообщил, что не будет слушать творчество Примадонны. Он отметил, что не знает, какую композицию представила артистка.

«Что я хочу сказать? Я не знаю, какую песню выпустила Алла Борисовна», — сказал Михайлов.

Певец также заявил, что все артисты, которые уехали из России, спустя время «на коленях приползут обратно». Михайлов уверен, что покинувшие страну звезды будут «целовать ноги», поскольку страна сделала таких селебрити «значимыми и узнаваемыми людьми».

В ответ на это Пугачева опубликовала ролик в социальных сетях. Она специально изменила свой голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед ним на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — сказала артистка.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Алла Пугачева

После этого Пугачева подчеркнула, что уехавшие за границу артисты, которые, по ее мнению, являются «нормальными людьми», не намерены возвращаться в РФ. Примадонна предложила Михайлову «зарабатывать, пока может».

Пугачева добавила, что если вернется в Россию, то скажет все, что она думает. После этого звезда сменила хриплый голос на обычный и оскорбила Михайлова.

Как Галкин отомстил за Пугачеву

После обращения Примадонны супруга Михайлова Инна поправила Пугачеву в соцсетях. Она отметила, что ее мужа зовут «не Стасик, а Станислав».

«Не Стасик, а Станислав... Любим! Надеемся, что разум победит», — написала Инна в социальных сетях.

Спустя некоторое время Инна поделилась с подписчиками перепиской с мужем Пугачевой. Она посоветовала Галкину следить за тем, что Примадонна выставляет в соцсетях. Шоумен же заявил Михайловой, что его супруга — свободный человек.

Как отметил Галкин, если его жена оскорбила российского певца, значит, он таким и является в ее глазах. В ответ Михайлова подчеркнула, что «эта глупость» не помешает любить Пугачеву.

«Поверьте, эта глупость не помешает любить Аллу Борисовну. У каждого своя правда! Здоровья, мира и добра», — написала Инна в личных сообщениях Галкину.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

Кто поддержал Пугачеву в конфликте с Михайловым

Адвокат Сергей Жорин заступился за Примадонну. Он назвал Пугачеву легендарной певицей и одним из символов России. а также подчеркнул, что артистка заслужила право выражать свое мнение.

«На мой взгляд, она несколько эмоционально высказалась, я тоже не со всем согласен. Но точно так же меня очень выбесило высказывание Стаса Михайлова — кто он такой, чтобы говорить, кто приползет, а кто не приползет?» — возмутился Жорин в беседе с NEWS.ru.

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила на слова Пугачевой о Михайлове. Она опубликовала ироничный комментарий под публикацией Примадонны.

«Алла Борисовна, Стасик побледнел», — написала Крапивина.

Профайлер Денис Давыдов предположил, что певица оскорбила Михайлова, так как могла считать его «своим человеком». Он не исключил, что слова музыканта об уехавших из РФ артистах, которые «приползут обратно», Примадонна могла принять на свой счет.

«Михайлов говорит для всех: „Нельзя Родину обзывать и быть неблагодарной свиньей“. <...> Пугачева принимает на свой счет, и подтекст такой: „Когда мы с тобой вместе сидели в компаниях, ты говорил, что тебе тоже не все нравится. А теперь ради денег обманываешь зрителя и друзей“», — объяснил Давыдов в беседе с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Михайлов

Кто встал на сторону Михайлова в скандале с Пугачевой

По мнению шоумена Стаса Барецкого, Примадонна «напала» на Михайлова, поскольку «попала в секту». К такому умозаключению он пришел после того, как артистка опубликовала свой танец под украинскую песню.

Продюсер Иосиф Пригожин подчеркнул, что конфликт Пугачевой и Михайлова не является смешным, несмотря на то что в нем присутствует некоторый юмор. По его словам, женщина такого уровня, как Примадонна, не должна делать подобные заявления, так как это просто недостойно.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом, чтобы она «не могла больше получать деньги из России». Также парламентарий не согласился с певицей, которая заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в РФ». По его мнению, «все нормальные люди» как раз находятся в стране.

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